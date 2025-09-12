¿Habrá puente escolar en Edomex en septiembre 2025? Consulta qué dice el calendario oficial

GENERANDO AUDIO...

La duda surge por la noche de la celebración del Grito. Foto: Getty Images

Con la llegada de las Fiestas Patrias, muchas familias del Estado de México (Edomex) se preguntan si habrá puente escolar este septiembre 2025.

La duda surge porque el lunes 15 de septiembre coincide con el inicio de la semana y el 16 de septiembre, Día de la Independencia, cae martes, lo que genera confusión sobre si los alumnos tendrán descanso adicional.

Lunes 15 de septiembre será día hábil

Según el calendario escolar oficial 2025-2026 de la SEP Edomex, el lunes 15 de septiembre se mantendrá como día de clases en escuelas públicas y privadas de educación básica.

Por lo tanto, no habrá puente escolar.

No obstante, cada institución puede comunicar ajustes específicos sobre actividades o descansos internos, por lo que los padres deben estar atentos a los avisos de las escuelas a las que asisten sus hijos.

Fechas importantes del calendario escolar Edomex 2025-2026

El calendario oficial también señala los días en que no habrá clases:

Días inhábiles: 16 de septiembre, 17 de noviembre y 25 de diciembre de 2025; así como 1 de enero, 2 de febrero, 16 de marzo y 1, 5 y 15 de mayo de 2026

Vacaciones escolares: Navidad, del 22 de diciembre al 9 de enero, y primavera, del 30 de marzo al 10 de abril

Además, los Consejos Técnicos Escolares (CTE) se realizarán en fechas específicas, durante las cuales tampoco habrá clases: 26 de septiembre, 31 de octubre, 28 de noviembre, 30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 29 de mayo y 26 de junio.

Por último, los días de registro de calificaciones, que también implican suspensión de clases, serán el 14 de noviembre, 13 de marzo y 3 de julio.

Qué deben saber los docentes

No todos los docentes seguirán exactamente este calendario. Las y los servidores públicos docentes del Subsistema Educativo Estatal se ajustarán a las disposiciones que publique la SEP y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación según su nivel de adscripción.

Quienes tengan funciones administrativas distintas a la docencia también deben seguir las indicaciones oficiales del calendario.

