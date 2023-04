Quien no reemplaque no podrá verificar su automóvil. Foto: Cuartoscuro.

Desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre está en marcha el Programa de Reemplacamiento en el Estado de México, pero ¿eso implica que el dueño de un automóvil tenga que verificar después de reemplacar?

De acuerdo con el Portal de Servicios al Contribuyente del gobierno mexiquense, no realizar el reemplacamiento de una unidad registrada en el Estado de México implica que el dueño no podrá verificar la unidad, además de hacerse acreedor a sanciones de tránsito y administrativas, por no portar placa vigente.

¿Hay que verificar después de reemplacar en el Edomex?

Al respecto, sobre la acción coordinada del gobierno y la ciudadanía, que tienen como objetivo fortalecer la seguridad pública y dar certeza jurídica, fiscal y patrimonial, da un plazo para verificar un vehículo, independientemente del calendario y la terminación de placa.

En ese sentido, el dueño de un coche tendrá un plazo de 30 días a partir de la recepción.

Asimismo, el Programa de verificación vehicular obligatoria para el primer semestre del año 2023, de la Secretaría de Medio Ambiente, señala que, en caso de que al vehículo se le haya otorgado una constancia de verificación vehicular correspondiente al primer semestre de 2023, y realice el cambio o renovación de placas de circulación en el mismo semestre:

“Éste conservará la vigencia hasta el próximo periodo conforme a lo establecido en el presente PVVO y la terminación de la nueva placa de circulación obtenida”. Secretaría de Medio Ambiente del Edomex.

¿Qué es el Programa de Reemplacamiento 2023?

El Programa de Reemplacamiento en el Estado de México es una acción coordinada del gobierno y la ciudadanía, que tiene como objetivo fortalecer la seguridad pública y dar certeza jurídica, fiscal y patrimonial a los mexiquenses.

Entre los beneficios se encuentran:

Regularizas el patrimonio

Obtener placas y tarjetas de circulación vigentes

El vehículo podrá identificarse plenamente en circulación

Si está al corriente, incrementa el precio de venta.

Se contribuye con la seguridad pública y ayuda en la investigación de delitos cometidos con vehículos

Para realizar el trámite de reemplacamiento y consultar más información, ingresa al siguiente link.