La hija de Manuel “N”, alias el “Pelón”, sujeto que se entregó voluntariamente a las autoridades tras intentar violar a una mujer en Naucalpan, comentó su deseo de que en este caso se haga justicia, aunque sea en contra de su padre.

De acuerdo con información publicada por medios locales, la hija del “Pelón” confesó que es una situación difícil la que está pasando y la deja con sentimientos encontrados, ya que, por un lado, apoya a la víctima, pero por otra, es su padre a quien están juzgando.

En sus declaraciones con la prensa, la hija del acusado de intentar violar a la mujer admite que entiende el dolor por el que está pasando la víctima porque ella también es mujer, pero el “corazón no le deja de doler porque se trata de su padre”.

Juan Manuel “N”, de 47 años y presunto agresor sexual de una mujer en Naucalpan, Estado de México, se entregó a las autoridades mexiquenses luego de que se viralizara el video en el que fue captado su intento de violación.

En estos días se hizo viral la filtración de un audio de Manuel “N”, alías el “Pelón”, donde el hombre dice que se va a entregar él mismo con las autoridades después del intento de violación en Naucalpan.

En la grabación, el acusado de intentar violar a una mujer menciona sus intenciones de entregarse ante la ley y pide que cuiden algunas de sus pertenencias.

“Me voy a entregar, que venga Javier también si quiere, para que sepa que no me voy a fugar, nada más quiero que le dejen mis cosas a Michelle, mi aparato del oído, mis tenis también y los de ella, todos los tenis de Oliver, sus huaraches, su ropa, sus pañales, te lo pido porque anda bien rosado, no vengan con nadie de la policía, sólo ustedes y ellos, yo me voy a entregar solo”.

Manuel ‘N’, agresor de Naucalpan.