Siguen hospitalizadas y graves dos mujeres atropelladas por joven que iba echando carreritas en carretera de Chalco

El conductor señaló que las mujeres se cruzaron. Foto: @victorcabreramx.

Continúan graves las dos mujeres que iban en una moto y terminaron atropelladas por un coche Mini Cooper, señalado de ir echando carreritas, el domingo 5 de mayo, sobre la carretera Chalco-San Mateo Tezoquipan, en el Estado de México.

Hospitalizadas, mujeres atropelladas por coche que echaba carreritas en Chalco

La Secretaría de Seguridad mexiquense informó que en el choque estuvieron involucrados dos unidades, un automóvil tipo Mini Cooper, de la marca BMW; y una motocicleta Italika FT-50.

Agregó que en esta última viajaban un hombre, el conductor, y 2 mujeres más.

Debido al incidente, al lugar acudieron policías de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, así como bomberos de Chalco.

A las víctimas atropelladas les brindaron los primeros auxilios; trasladaron a las mujeres a un hospital de Ixtapaluca, en donde reportan como grave el estado de salud.

Añadió la dependencia estatal que el hombre sufrió algunos golpes, pero no requirió traslado hospitalario.

Detienen a probable responsable

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, elementos de la policía municipal detuvo en flagrancia al probable responsable de ir sobre la moto, identificado como César “N”.

Al señalado lo remitieron ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México para continuar con las indagatorias y esclarecer su situación jurídica.

Agregó que aparente implicado no pertenece a la institución de seguridad del Edomex.

Evidencian a responsables de accidente

A través de redes sociales viralizaron videos de los presuntos responsables de echar carreritas en la carretera Chalco-San Mateo Tezoquipan, en Chalco.

El conductor del Mini Cooper negó que estuvieran haciendo competencias y dijo que la motociclista se cruzó.

“¿Cuáles carreras? Claro que no, la señora se cruzó. No me agredas”, manifestó el joven, que vestía playera negra y pantalón de mezclilla azul, después de bajar del auto.