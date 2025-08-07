Internan al “Caníbal de Atizapán” por problemas respiratorios

| 18:14 | Redacción Uno TV | Diana Solórzano
Feminicida serial de Atizapán, Andrés Mendoza, recibe octava sentencia
Andrés Mendoza cumple sentencia por feminicidios. Foto: Cuartoscuro/FiscaliaEdomex

Andrés Filomeno Mendoza, conocido como el “Caníbal de Atizapán”, fue internado en el Hospital Adolfo López Mateos en Toluca, Estado de México, tras presentar complicaciones respiratorias, de acuerdo con los primeros reportes.

El feminicida serial fue trasladado desde el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, donde cumple varias condenas por feminicidio y desaparición de personas. Fuentes médicas indicaron que su estado de salud es delicado y se mantiene bajo vigilancia especializada.

“Caníbal de Atizapán”, vinculado al asesinato de más de 30 mujeres

El “Caníbal de Atizapán” fue detenido en mayo de 2021, luego del hallazgo del cuerpo de una mujer en su domicilio en Atizapán de Zaragoza. Las investigaciones revelaron restos humanos y objetos personales de al menos 30 víctimas, la mayoría mujeres y algunos menores de edad.

Actualmente, acumula al menos ocho sentencias en su contra por feminicidio y desaparición forzada en el Estado de México, siendo considerado el feminicida serial más letal en la historia reciente del país.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Dan octava sentencia a Andrés Mendoza, feminicida serial de Atizapán, por 55 años]

No hay información oficial sobre su evolución

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un parte médico oficial ni han informado cuándo podría ser dado de alta. Afuera del hospital, la situación transcurre con normalidad y no se han reportado incidentes relacionados con su presencia en el lugar.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

¿Dónde solicitar el apoyo de 15 mil pesos por desempleo en el Edomex?

Estado de México

¿Dónde solicitar el apoyo de 15 mil pesos por desempleo en el Edomex?

Fuerte incendio en bodega de abarrotes en Tlalnepantla; desalojan a 16 personas

Estado de México

Fuerte incendio en bodega de abarrotes en Tlalnepantla; desalojan a 16 personas

¿Perdiste tu empleo? Abren registro al programa Apoyo al Desempleo en Edomex

Estado de México

¿Perdiste tu empleo? Abren registro al programa Apoyo al Desempleo en Edomex

Espectacular de tienda automotriz se desploma y aplasta coche en Coacalco

Estado de México

Espectacular de tienda automotriz se desploma y aplasta coche en Coacalco

Etiquetas: ,