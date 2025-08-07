Internan al “Caníbal de Atizapán” por problemas respiratorios
Andrés Filomeno Mendoza, conocido como el “Caníbal de Atizapán”, fue internado en el Hospital Adolfo López Mateos en Toluca, Estado de México, tras presentar complicaciones respiratorias, de acuerdo con los primeros reportes.
El feminicida serial fue trasladado desde el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, donde cumple varias condenas por feminicidio y desaparición de personas. Fuentes médicas indicaron que su estado de salud es delicado y se mantiene bajo vigilancia especializada.
“Caníbal de Atizapán”, vinculado al asesinato de más de 30 mujeres
El “Caníbal de Atizapán” fue detenido en mayo de 2021, luego del hallazgo del cuerpo de una mujer en su domicilio en Atizapán de Zaragoza. Las investigaciones revelaron restos humanos y objetos personales de al menos 30 víctimas, la mayoría mujeres y algunos menores de edad.
Actualmente, acumula al menos ocho sentencias en su contra por feminicidio y desaparición forzada en el Estado de México, siendo considerado el feminicida serial más letal en la historia reciente del país.
No hay información oficial sobre su evolución
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un parte médico oficial ni han informado cuándo podría ser dado de alta. Afuera del hospital, la situación transcurre con normalidad y no se han reportado incidentes relacionados con su presencia en el lugar.