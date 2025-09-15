IMSS avanza en limpieza tras inundaciones del hospital en Los Reyes; no hubo pacientes afectados

GENERANDO AUDIO...

Tras las inundaciones del Hospital General de Zona No. 53 en Los Reyes, La Paz, en el Estado de México, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aseguró que se avanza en la limpieza del nosocomio y negó que hubiera registro de algún paciente afectado por la acumulación de agua en el área de urgencias.

“Todos los pacientes del área de urgencias fueron trasladados a diferentes hospitales, al propio primer piso del hospital, nadie ha sido lesionado… Ya llevan 60% de limpieza”, Zoé Robledo, director del IMSS

Además, Zoé Robledo destacó que luego de que el personal sanitario atendiera a los afectados por el estallido de la pipa en el Puente de La Concordia el pasado 10 de septiembre, ninguno de los lesionados permanece en el hospital.

“Aquí fue el primer hospital dónde primero llegaron la gran mayoría de pacientes, hoy ya no hay ninguno del incendio del accidente que hubo con la pipa”, Zoé Robledo, director del IMSS

Evacuación de pacientes y operación hospitalaria

De acuerdo con autoridades del nosocomio, el área de urgencias fue evacuada de inmediato y los pacientes trasladados tanto al primer piso como a otros hospitales cercanos.

El hospital, inaugurado en 1987, cuenta con más de tres décadas de operación y en días recientes también recibió a víctimas del incendio por la explosión de una pipa en Iztapalapa.

Se destacó que en este incidente no hubo personas lesionadas y que el personal médico y de apoyo se mantiene en servicio, coordinando labores de limpieza y rehabilitación.

Afectaciones por las inundaciones

Aunque Robledo destacó el saldo blanco tras las fuertes lluvias e inundaciones del hospital, confirmó que la fuerza de las precipitaciones causó daños en parte de las reparaciones de una barda que sucumbió el pasado junio.