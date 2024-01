Por su labor humanitaria: IMSS reconoce a médicos internos que bailaron vals con paciente de 15 años

IMMS reconoce a médicos que bailaron vals con quinceañera en hospital. Foto: IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció el humanismo de cinco médicos internos de pregrado que el 27 de diciembre de 2023 fueron chambelanes y bailaron el vals con una paciente que cumplió 15 años y se recuperaba de una cirugía de apendicitis en el Hospital General Regional Número 220, en Toluca, Estado de México.

IMSS reconoce a médicos que bailaron vals con paciente de 15 años

En un encuentro en el edificio central del Instituto, la directora de Prestaciones Médicas, Célida Duque Molina, y la titular de la Unidad de Atención al Derechohabiente, Gabriela Paredes Orozco, encabezaron este acto con los jóvenes del último año de la licenciatura en Medicina, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

La Dra. Duque Molina destacó que el director general del IMSS, Zoé Robledo, impulsa estas acciones de medicina humanizada en las Unidades Médicas de los tres niveles de atención.

También se entregó un reconocimiento a Roberto Carmona Rodríguez, médico cirujano pediatra, y a Juan José Díaz Delgado, residente de primer año, por su papel como formadores de los médicos internos de pregrado en este hospital.

La doctora Duque Molina destacó que es motivo de celebración “esta actividad extraordinaria, la razón de ser de los médicos, lo que trasciende a la ciencia médica, la empatía, la sensibilidad, el humanismo y el amor por lo que hacemos”.

Asimismo, señaló que con este reconocimiento se celebra el trato con humanismo a las personas, en particular de médicos internos que están en una etapa importante en su formación profesional.

Dijo que estos médicos son un ejemplo de los cientos que se realizan todos los días en el IMSS, haciendo partícipe a todas las categorías de la salud y muestra del Instituto, que va más allá de la recuperación de la salud física y que busca la salud integral, el bienestar emocional y mental.

¿Cómo fue el baile con paciente de 15 años?

Por su parte, la titular de la Unidad de Atención al Derechohabiente, Gabriela Paredes Orozco, señaló que los médicos internos y residentes son el nuevo rostro del Seguro Social, y que es posible hacer un cambio en los servicios que se brindan en la institución.

En tanto, expuso que el director general del IMSS, Zoé Robledo, ha encomendado brindar una atención con calidad, “y no se puede entender la calidad sin el humanismo, sin empatía, y ustedes son un ejemplo de que sí se puede hacer un cambio en el Instituto y que sí podemos dar una atención con buen trato”.

En representación de los médicos internos, Arturo Alejandro Morales Amilpa afirmó que ninguno de sus compañeros pensaba que acudirían a la sede central del Seguro Social para recibir un reconocimiento, lo cual constituye un logro muy grande.

Asimismo, aseguró que bailar el vals con la quinceañera no fue algo que se planeó para publicar en redes sociales, pero que afortunadamente generó buenos comentarios y permitió conocer que otros médicos han vivido historias similares en el Instituto: “Me genera felicidad, porque además de ser médico, he estado del otro lado; los pacientes están en una situación no tan favorable y si podemos hacer que pasen un buen rato, qué mejor para todos”.

A su vez, el doctor Roberto Carmona Rodríguez, cirujano pediatra del HGR No. 220 del IMSS, dijo que acudió como portavoz de su hospital y de quienes intervienen en la formación de los futuros médicos: “En ocasiones se les ha tildado que son una generación de cristal, pero la verdad es que son más empáticos, tienen maneras distintas de aprender y de generar cadenas de bondad y humanismo”.

Finalmente, destacó que, tras la publicación del video donde bailan el vals con la paciente, se vio reflejado que los médicos internos aman la profesión y que se preocupan por los pacientes más allá de la enfermedad: “Ahora que ha regresado a consulta, ella es la más feliz y tiene recuerdos bonitos de su estancia intrahospitalaria”.

Los médicos que recibieron reconocimientos son: