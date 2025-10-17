Inapam lanza nuevo descuento para adultos mayores del Edomex

GENERANDO AUDIO...

Inapam lanza nuevo descuento para adultos con credencial. Foto: Getty Images

Los adultos mayores con credencial Inapam en el Estado de México ya pueden aprovechar un nuevo descuento en el transporte público.

La medida busca apoyar la economía de este sector ante el reciente aumento en las tarifas.

Descuento en transporte público del Edomex

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y el Gobierno del Estado de México implementaron un nuevo esquema tarifario que mantiene la tarifa preferencial para adultos mayores en $12 pesos por viaje, pese al incremento general a $14 pesos en el transporte concesionario.

Para acceder al beneficio, los usuarios deberán mostrar su credencial Inapam al abordar.

Los operadores están obligados a respetar la tarifa reducida y a exhibir visiblemente los precios aprobados en carteles o códigos QR, a fin de evitar cobros indebidos o abusos.

Según la Secretaría de Movilidad, la nueva tarifa general establece $14 pesos por los primeros cinco kilómetros y $0.25 adicionales por kilómetro extra, mientras que en las rutas mixtas del sur del estado el costo será de $11 pesos por los primeros 10 kilómetros.

Edomex busca aliviar el impacto del alza en tarifas

Con esta medida, el Gobierno mexiquense busca proteger a los sectores más vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes, quienes seguirán contando con tarifas preferenciales.

Además, los niños menores de 5 años continuarán viajando de forma gratuita en los asientos designados para ellos.

Habrá supervisión y sanciones a concesionarios

La Secretaría de Movilidad informó que se realizarán operativos de supervisión en diferentes rutas para garantizar el cumplimiento del descuento y el respeto a las tarifas oficiales.

En caso de irregularidades o cobros indebidos, los concesionarios podrán ser sancionados con multas económicas o administrativas. Las autoridades reiteraron su compromiso con una movilidad justa, accesible y segura para todos los habitantes del Estado de México.

¿Dónde aplica la gratuidad del transporte?

Además de este descuento, el Gobierno del Estado de México ofrece gratuidad presentando la credencial del Inapam o certificado de discapacidad en los siguientes trasportes:

Mexibús Línea I: Cd. Azteca – Tecámac.

Cd. Azteca – Tecámac. Línea II: Lechería – Coacalco – Plaza Las Américas

Lechería – Coacalco – Plaza Las Américas Línea III: Pantitlán – Nezahualcóyotl – Chimalhuacán – Chicoloapan

Pantitlán – Nezahualcóyotl – Chimalhuacán – Chicoloapan Línea IV: La Raza – Terminal Universidad Mexiquense del Bicentenario

La Raza – Terminal Universidad Mexiquense del Bicentenario Corredores Ojo de Agua – AIFA y Las Américas – Río de Los Remedios

Mexicable 1 y 2

En total, durante este periodo se han registrado casi 17 millones de viajes gratuitos para estos sectores prioritarios.

Adultos mayores: un millón 318 mil 435 viajes sólo en septiembre de 2025

un millón 318 mil 435 viajes sólo en septiembre de 2025 Personas con discapacidad: 63 mil 267 beneficiarios en el mismo mes

