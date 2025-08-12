GENERANDO AUDIO...

Llamaron a respetar el Reglamento de Tránsito. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa.

A partir del 11 de agosto de 2025, la Dirección General de Seguridad Pública y Movilidad reactivó la emisión de infracciones en Texcoco, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito del Estado de México.

La directora de Tránsito y Seguridad Vial, María Guadalupe Gallegos Torres, informó que se capacitó a 20 oficiales mujeres, certificadas para aplicar sanciones en el municipio.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Multas vigentes en Texcoco en 2025

Las causas por las cuales pueden ser infraccionados en Texcoco, y a cuánto asciende la multa, son las siguientes:

Conducir sin licencia o tarjeta de circulación – 2 mil 262.80 pesos

Manejar en estado de ebriedad – de 41 mil 820 a 55 mil 760 pesos

Invadir carriles prohibidos o contraflujo – 2 mil 262.80 pesos

Estacionarse en doble fila o zona prohibida – 5 mil 576 pesos

No usar cinturón de seguridad – mil 394 pesos

Saltarse semáforo o ignorar señales – 565.70 pesos

No usar direccionales – 565.70 pesos

No tener holograma de verificación vigente – 2 mil 262.80 pesos

Vidrios polarizados no autorizados – 2 mil 262.80 pesos

Tirar basura desde el vehículo – 565.70 pesos

Mientras que los motivos para envío al corralón son:

Circular sin placas o con placas que no coinciden con la tarjeta de circulación

Estacionarse en lugares prohibidos (hospitales, rampas para discapacitados, hidrantes)

Llevar más pasajeros en motocicleta de los permitidos sin casco

Realizar maniobras peligrosas o competencias en vía pública

Reparar el vehículo en la vía pública sin que sea emergencia

Importante. En el municipio de Texcoco no opera el programa Hoy No Circula

¿Cómo pagar una multa de tránsito en Texcoco?

Las autoridades de Texcoco señalaron que las multas pueden pagarse directamente con las terminales electrónicas que portan las oficiales de tránsito o en las instalaciones del C4, ubicadas en avenida Las Torres, colonia Joyas de Santa Ana.

Recomendaciones para evitar multas en Texcoco

Gallegos Torres llamó a la ciudadanía a respetar el paso peatonal, evitar estacionarse en doble fila, portar el cinturón de seguridad, no usar el teléfono mientras conduce y respetar los señalamientos viales.

A los transportistas les solicitó respetar zonas de ascenso y descenso de pasaje, mientras que a motociclistas les recordó portar casco, tener documentos y placas en regla, y no transportar menores de 12 años.