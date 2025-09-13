GENERANDO AUDIO...

Ingresan al Altiplano a “El Choko”, presunto líder de “La Chokiza”

En medio de un fuerte operativo de seguridad, Alejandro Mendoza, alias el “Choko”, presunto líder de la agrupación delictiva “La Chokiza”, fue ingresado la noche del viernes 12 de septiembre al Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El traslado se realizó alrededor de las 21:30 horas, cuando un convoy de la Guardia Nacional escoltó al hombre de 37 años hasta el centro penitenciario de máxima seguridad.

Traslado de “El Choko” al Penal del Altiplano

La detención de Alejandro “N” ocurrió en Ecatepec, luego de que saliera de un centro comercial. Autoridades lo señalan como responsable de narcomenudeo, extorsión, cobro de derecho de piso y distribución de armas.

La agrupación delictiva tiene presencia en municipios del Estado de México, especialmente en Ecatepec. Según las autoridades, sus principales actividades delictivas están relacionadas con delitos de alto impacto que afectan a comerciantes y habitantes de la región.

El presunto líder criminal permanecerá en el Penal del Altiplano mientras un juez determina su situación jurídica en los próximos días. Hasta ahora no se han dado más detalles sobre las audiencias que enfrentará.

