GENERANDO AUDIO...

Presuntos asesinos de niño de 5 años en La Paz. Foto: FGJEM

El Gobierno del Estado de México (Edomex), a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), informó que fueron ingresados al penal de Nezahualcóyotl tres individuos investigados por su probable participación en delitos vinculados a la desaparición de una persona, en perjuicio de un niño de 5 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en un inmueble del municipio de La Paz.

Los detenidos fueron identificados como Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, y su traslado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl se realizó con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Municipal. La autoridad ministerial será la encargada de presentar las pruebas necesarias ante un juez, quien determinará su situación jurídica.

[TE PUEDE INTERESAR: Niño de 5 años es asesinado en Los Reyes La Paz por una deuda de mil pesos]

Presuntos asesinos habrían sustraído al niño de 5 años a cuenta de un adeudo económico

De acuerdo con la investigación iniciada por la Fiscalía del Edomex, el 28 de julio dos de las personas, presuntas asesinas del niño de 5 años, ahora detenidas, acudieron al domicilio de una mujer en la colonia Ejidal El Pino, supuestamente para exigir el pago de un adeudo económico. Al no recibir el monto solicitado, presuntamente sustrajeron a su hijo menor de edad con el argumento de que no lo devolverían hasta saldar la deuda.

La madre del menor habría intentado recuperar a su hijo visitando el domicilio de los señalados en varias ocasiones, sin obtener respuesta favorable. El 4 de agosto denunció los hechos, lo que derivó en el despliegue de un operativo encabezado por la Fiscalía y policías municipales.

Localizan sin vida al menor en inmueble de La Paz

Ese mismo día, autoridades ingresaron al domicilio ubicado en la misma colonia, el cual era habitado por los posibles responsables. En el lugar fue localizado el cuerpo del niño de 5 años, en condiciones que indicarían un intento por ocultar el cadáver. Tras este hallazgo, se concretó la detención de los tres individuos.

El Ministerio Público los remitió ante un juez en el penal de Nezahualcóyotl, donde se determinará su situación legal. Paralelamente, las autoridades continúan con los actos de investigación para esclarecer las causas del fallecimiento del menor.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]