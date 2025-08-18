Inicia audiencia de “Lord Pádel”, su familia y su socio, en el penal de Barrientos

GENERANDO AUDIO...

Inicia audiencia de “Lord Pádel” en penal de Barrientos. Foto: FGJEM

La mañana de este lunes 18 de agosto inició la audiencia de “Lord Pádel”, su familia y su socio en el penal de Barrientos. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Alejandro “N”, conocido como “Lord Pádel”, junto con Othón “N”, Karla Alejandra “N” y Germán “N”, fueron presentados ante un juez por su presunta participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron el 19 de julio en un club de pádel ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Audiencia en penal de Barrientos

Los imputados quedaron a disposición de un juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, luego de ser trasladados bajo resguardo de autoridades federales y municipales. Según la FGJEM, será el Juez quien determine la situación jurídica de las cuatro personas investigadas.

Traslado y resguardo de los imputados

La Fiscalía informó que para el ingreso al penal se contó con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza. Los agentes realizaron el operativo durante la madrugada, asegurando la llegada de Alejandro “N”, Othón “N”, Karla Alejandra “N” y Germán “N” al penal de Barrientos.

Antecedentes del caso Lord Pádel

El caso se difundió el 21 de julio a través de videos en redes sociales, donde se observó a un hombre siendo golpeado durante un partido en el club de Pádel de Atizapán. En las imágenes se aprecia cómo la víctima es sometida en el suelo, recibe amenazas de muerte y una patada final antes de que los presuntos agresores se retiraran del lugar.

