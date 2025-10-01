GENERANDO AUDIO...

Conferencia Matutina de este 1 de octubre. Foto:Cuartoscuro/archivo

Familias afectadas por las recientes inundaciones en Nezahualcóyotl, Estado de México, reciben desde hoy una ayuda económica de 8 mil pesos para limpieza y recuperación de sus viviendas.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció este miércoles que inicia la entrega de apoyos en el “Estadio Neza 86” para las familias afectadas por las recientes inundaciones en el Estado de México.

Montiel dijo que quienes fueron censados recibirán un apoyo de 8 mil pesos destinado a la limpieza de las viviendas. Además, señaló que para recibir el apoyo, los beneficiarios deberán presentar:

El cintillo del censo

Identificación oficial con fotografía

CURP

Así como copias correspondientes de los documentos.

El operativo de entrega será permanente, mientas avanza el censo casa por casa en zonas afectadas por las lluvias.

Montiel recordó que aunque algunos hogares ya fueron censados, el registro no ha concluido, por lo que seguirán las jornadas para incluir nuevas viviendas.

Efectos de las lluvias y alcance del censo

Las precipitaciones atípicas que azotaron Nezahualcóyotl provocaron inundaciones severas en, al menos, 14 colonias, dejando daños de viviendas, comercios y escuelas.

En algunas zonas, el agua mezclada con residuos, género condiciones insalubres, lo que obliga a que el apoyo inicial esté orientado a la limpieza y desinfección.

Para levantar el censo, se desplegaron 450 Servidores de la Nación, que recorren colonia por colonia. El objetivo es cuantificar daños en viviendas y bienes, de modo que los apoyos lleguen conforme al grado de afectación.

El enfoque es por vivienda y no por familia, con la finalidad de que cada hogar reciba la ayuda correspondiente.

El programa de apoyo responde a la instrucción de la presidente Claudia Sheinbaum de atender con rapidez las zonas más perjudícales.

Retos y expectativas

Mientras avanza la entrega y el censo, las autoridades deberán garantizar transparencia, evitar duplicidades y asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan.

Además del apoyo de limpieza, se espera que en los días posteriores se anuncien ayudas adicionales para reparación y reconstrucción conforme al grado de daño.

Para muchos habitantes de Nezahualcóyotl, este apoyo representa un alivio urgente; sin embargo, la operación logística (gestionar documentos, coordinar módulos y asegurar cobertura en zonas de difícil acceso) será clave para evitar que hogares queden fueras por falta de registro.

