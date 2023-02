Inmortalizan en Tlalnepantla a Proteo, perro rescatista que murió en Turquía

En este muro de Tlalnepantla en el Estado de México, quedó inmortalizada la imagen de Proteo, el perro rescatista de la secretaria de la Defensa Nacional que perdió la vida durante una misión de rescate en Turquía.



Fue el artista urbano Óscar Argüello, quien de la mano del Instituto de la Juventud municipal, rindieron homenaje a este héroe de cuatro patas que perdió la vida en cumplimiento de su deber.



Óscar fue militar y encontró que a través del arte, se podría recordar a este elemento canino.

“Muchas veces no sabemos que estas personas humanas y caninos están en labores de búsqueda de rescate y no se les da un homenaje, entonces de ahí parte la idea de querer hacer un homenaje a él, pero no nada más a él. Sino todos a los que también estuvieron porque ya regresaron y sus labores son muy importantes”.

Óscar Argüello, artista urbano