Inundaciones en la colonia Vergel en Nezahualcóyotl. Foto: Cuartoscuro

Unas 300 viviendas permanecen bajo el agua debido a las inundaciones que afectan a 16 colonias en la zona norte del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, donde la acumulación de lluvias desde la noche del domingo y las precipitaciones de este lunes han provocado que el nivel del agua supere el metro de altura en algunos puntos.

En la colonia Vergel de Guadalupe, varias familias perdieron lo poco que tenían.

Roselia, vecina afectada, relató que intentó subir muebles y camas para protegerlos:

“Empezó el agua, empezó aquí primero en la pared… vinieron dos muchachas que me ayudaron a subir, porque no se puede subir nada”.

Susana Vázquez, también habitante de la zona, recordó que “antier también se nos inundó… pero no pensamos que fuera así de esta magnitud”.

Aunque el gobierno municipal activó un plan de emergencia con mil servidores públicos, pipas y unidades vactor, las labores se han visto rebasadas y el agua sigue estancada.

“Vinieron ayer, pero hoy nadie ha venido, nada más están creo sacando el agua en la esquina… que desazolven las coladeras para que empiece a bajar toda el agua”, expresó Pilar Hernández, otra vecina afectada.

Ante la situación, algunos habitantes han optado por refugiarse con familiares o amigos, sin dejar atrás a sus animales de compañía.

Entre las pérdidas hay recámaras, cocinas y refrigeradores que quedaron inservibles por las aguas negras.

Quienes permanecen en sus viviendas se resguardan en las partes altas, temiendo que nuevas lluvias agraven el desastre: “¿Qué vamos a hacer si vuelve a llover? Porque va a volver a llover”, lamentó una vecina.