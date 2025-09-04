GENERANDO AUDIO...

La circulación se mantendrá afectada hasta que disminuya el nivel del agua

Las fuertes lluvias de esta tarde provocaron inundaciones en la vía José López Portillo, en Tultitlán, Estado de México, donde el agua superó los 45 centímetros y obligó a cerrar la circulación en el perímetro de la bandera.

El desbordamiento afectó también al servicio del Mexibús, que suspendió corridas en las estaciones La Quebrada y Las Américas, dejando a decenas de usuarios varados en medio de la contingencia.

Lluvias dejan caos en la López Portillo

Los afectados tuvieron que improvisar su traslado: muchos cruzaron las inundaciones a bordo de plataformas de camiones y camionetas, ya que caminar por la zona resultaba riesgoso.

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) trabaja en el lugar para intentar drenar el exceso de agua, pero hasta ahora el nivel no ha disminuido debido a que la lluvia continúa en la región.

Kilométrico tráfico en ambos sentidos

Las afectaciones viales son severas en ambos sentidos de la López Portillo, donde los vehículos permanecen detenidos por kilómetros, mientras las autoridades recomiendan evitar la zona.

De acuerdo con los reportes, la circulación se mantendrá afectada hasta que disminuya el nivel del agua y el Mexibús pueda reactivar el servicio en el tramo afectado.