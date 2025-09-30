Inundaciones pintaron de rosa el agua en Nezahualcóyotl

| Uno TV | Estado de México

GENERANDO AUDIO...

Se recomienda no meterse al agua rosa. Foto: UnoTV

Hace unos meses, la presencia de una extraña espuma sorprendió a los habitantes de Naucalpan, ahora, igual en el Estado de México, pero en Nezahualcóyotl, las intensas lluvias del pasado fin de semana dejaron una imagen inusual y preocupante: calles y viviendas de colonias como José Vicente Villada y Ampliación Vicente Villada quedaron cubiertas (inundadas) con agua de tono rosa y rojizo.

A través de redes sociales, habitantes reportaron que el líquido incluso ingresó a cisternas y que, además del color, se percibía un fuerte olor parecido al combustible, cuestión que preocupó a los vecinos de la zona.

¿Por qué el agua de Nezahualcóyotl se pintó de rosa tras las inundaciones?

Aunque hasta el momento las autoridades no han brindado una respuesta oficial que confirme la sustancia responsable de la coloración, vecinos de la zona han brindado varias teorías en redes sociales sobre esta tonalidad:

Residuos industriales : las lluvias habrían arrastrado pigmentos, solventes o desechos químicos de fábricas cercanas, como la de láminas metálicas ubicada en la zona

: las lluvias habrían arrastrado pigmentos, solventes o desechos químicos de fábricas cercanas, como la de láminas metálicas ubicada en la zona Tuberías deterioradas : el óxido y minerales de las viejas instalaciones podrían haberse mezclado con el agua acumulada

: el óxido y minerales de las viejas instalaciones podrían haberse mezclado con el agua acumulada Gasolina: tanto la gasolinera como varios autos se inundaron, por lo que el diesel y gasolina pudo salir de los autos y pintar el líquido

tanto la gasolinera como varios autos se inundaron, por lo que el diesel y gasolina pudo salir de los autos y pintar el líquido Aguas residuales : la combinación con drenaje saturado habría intensificado el color y el mal olor

: la combinación con drenaje saturado habría intensificado el color y el mal olor Viñedo cercano: algunos vecinos sugieren que los residuos del viñedo que opera en las inmediaciones podrían haberse mezclado con el agua de lluvia, aportando compuestos orgánicos que alteraron su tonalidad

Por otro lado, algunos habitantes de la zona, decidieron tomar con humor dicha coloración y decir que el rosa del agua se atribuye a que “algún camión de Tang, Zuko o Kool-Aid había chocado y el polvo saborizante de sabor fresa y frutos rojos la hizo de ese tono”; otros dijeron que se debe a que es el color del partido político que gobierna el Estado de México. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado la causa.

[TE PUEDE INTERESAR: Lluvias el fin de semana afectaron a más de 2 mil familias en Nezahualcóyotl]

Ante el desconocimiento sobre la composición del agua, se recomienda evitar el contacto directo, no consumir líquidos almacenados en cisternas inundadas, ni usarlos para cocinar o lavar alimentos. También sugieren desinfectar los depósitos una vez que bajen los niveles.

Cabe destacar, que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional activaron el Plan DN-III-E en su fase de auxilio para atender a las familias afectadas, distribuyendo apoyo y trabajando en la limpieza de la zona.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]