Investigan a policía que extorsionó a automovilista en Circuito Exterior Mexiquense; le cobró hasta con terminal

Ignacio Gómez se dirigía en su auto de la Ciudad de México (CDMX) hacia Guanajuato. A la altura de Ecatepec, Estado de México, tomó el Circuito Exterior Mexiquense. Unos 5 kilómetros luego de pasar la caseta fue detenido por policías, los cuales lo extorsionaron y le ofrecieron una terminal bancaria para que pagara.

“Lo veo, enfrente, que se para a la mitad del Circuito Exterior Mexiquense y empieza a hacer unas señales para que me detenga; yo lo primero que veo es que, uno, es un policía estatal; dos, yo sé que en esa zona del Circuito Exterior Mexiquense no pueden infraccionar los policías estatales”. Ignacio Gómez, denunciante.

Ignacio indica que iba a 80 kilómetros por hora, velocidad permitida en esa zona. El policía le dijo que iba a exceso de velocidad y que debía pagar una multa.

“Me retuvieron mi tarjeta de circulación, mi licencia y amenazaron con quitarme una placa para garantizar que yo les pagara el monto de 8 mil 200 pesos”. Ignacio Gómez, denunciante.

Extorsión en Circuito Exterior Mexiquense: Ofrecen terminal para pagar

Ignacio comenta que el policía le propuso que si pagaba de inmediato la multa tendría un descuento de 50%. “Me dice, ‘no se preocupe, tenemos un programa gubernamental para dar un beneficio que se llama infracción pronto pago'”.

“Se reducía a 20 días de salario mínimo que eran 4 mil 1000 pesos. Yo no tengo ese dinero en efectivo en este momento, yo no puedo pagarla, ahí viene el punto, me dice, ‘no se preocupe, podemos pagarla con tarjetas de crédito'”. Ignacio Gómez, denunciante.

“El policía procede, se da la vuelta y le dice al otro oficial que está en la patrulla que se quedó como a unos 40 metros atrás, ‘una infracción pronto pago por 4 mil 100 pesos’. El policía de atrás baja con una terminal. Procedo a hacer el pago, pongo mi tarjeta de crédito, ingreso el NIP, me hacen el cobro y no me dan ningún recibo”. Ignacio Gómez, denunciante.

En la aplicación de su banco, el cobro aparece como “alimentos, consumo, servicios”. Ignacio comenta que se detuvo por temor y no quiso arriesgarse.

“He visto muchas historias que te pueden alertar. Entra ese miedo, yo lo que quiero es llegar a Guanajuato, me faltaban muchas horas por circular. No sé qué pudo haber pasado y no lo quise experimentar, estaba en una zona un poquito desolada del Circuito Exterior y no había nada alrededor, más que puro campo”. Ignacio Gómez, denunciante.

Ignacio ya puso al tanto al área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

“Yo tengo que levantar de todas maneras la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción allá en el Estado de México, eso tal vez si me da un poco de miedo, porque tiene que ser directamente ahí en la fiscalía”. Ignacio Gómez, denunciante.

UnoTV solicitó entrevista con la Secretaría de Seguridad mexiquense. Señalaron que ya están investigando el caso.