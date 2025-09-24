GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La laguna de Zumpango, un cuerpo de agua con historia prehispánica y un importante valor ecológico, atraviesa un nuevo desafío. Tras sobrevivir a la sequía de 2024, ahora casi toda su superficie está cubierta por lirio acuático, una planta invasora de rápido crecimiento que ha transformado el paisaje y afectado la vida ribereña.

@ventas_jeep_gh LAGUNA DE ZUNPANGO..EN PEMIGRO DE QUEDAR BORRADA..PERO EL GOBIERNO DE LA DRA Delfina ha ignorado la petición de limpiar la Laguna ♬ sonido original – VENTAS JEEP

Impacto en turismo y comercios locales

El crecimiento del lirio ha reducido drásticamente la afluencia de visitantes, lo que se traduce en menores ventas para negocios de comida y servicios turísticos.

Lanchas que antes ofrecían recorridos por la laguna quedaron varadas, y muchas áreas, antes concurridas, ahora están inaccesibles debido a la maleza. La actividad económica de los comerciantes locales ha disminuido y que las labores para retirar el lirio representan una amenaza para quienes lo intentan manualmente.

Problemas recientes: sequías y contaminación

El cuerpo de agua ha enfrentado sequías recurrentes, especialmente en 2023 y 2024, agravadas por la sobreexplotación de pozos acuíferos cercanos. Además, la presencia de asentamientos humanos y contaminación han puesto en riesgo su equilibrio ecológico.

Así lucía la laguna en abril de 2024, completamente seca. Foto: Cuartoscuro

Fue en septiembre de 2024 cuando llegó a alcanzar el 65% de su capacidad, y de ahí la invasión del lirio se suma como un reto mayor, afectando no sólo el ecosistema, sino también las actividades turísticas y comerciales.

¿Dónde está ubicada la laguna de Zumpango?

Ubicada cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la laguna tiene raíces en los grandes lagos prehispánicos del Valle de México y fue un sustento para culturas como la otomí, teotihuacana, olmeca y azteca.

Durante la época colonial, se adaptó como vaso regulador para prevenir inundaciones. Desde 2003, el Gobierno la declaró Área Natural Protegida bajo el Santuario del Agua Laguna de Zumpango, resguardando su biodiversidad y su función como hábitat de aves.

