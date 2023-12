Largas filas en verificentros del Edomex a horas de finalizar plazo; hay escasez de hologramas

A unas horas de que venza el plazo para que automovilistas puedan verificar sus autos, los hologramas se acaban y los pocos verificentros que tienen existencia, están saturados en el Estado de México.

Automovilistas deben esperar más de dos horas para obtener el trámite.

“Un aproximado de dos horas en la fila, mañana (sábado) trabajamos de 8 de la mañana a tres de la tarde, pero no creo cubrir hasta las tres de la tarde, el domingo de plano, no, de acuerdo a la gaceta de gobierno no laboramos el domingo”, refiere Ricardo Morales Polo, gerente de uno de los verificentros.

Y es que este sábado es el último día para verificar los automóviles con engomado azul, terminación de placas 9 y 0.

Aunque la ley indica que el plazo termina el 31 de diciembre, por ser día feriado, los verificentros permanecerán cerrados.

Toma nota: La operación de los verificentros en el Estado de México se mantendrá con normalidad hasta este sábado a las 15:00 horas.

La alta demanda de estos últimos días, provocó que los hologramas escasearan y hoy muchos verificentros ya no cuentan con ellos y han cerrado sus puertas.

Los trabajadores de verificentros aseguran que los automovilistas que acuden a verificar a última hora, agravan la crisis. En los pocos establecimientos que aún brindan el servicio, las filas son largas.

Quienes no alcancen a verificar deberán de pagar una multa por verificación extemporánea de 2 mil setenta y cuatro pesos, y quienes circulen a partir del lunes sin su verificación vigente pagarán multa y su coche será llevado al corralón.

