¡Lo confundieron! Le dan “20 baros” a turista para cuidar un auto en Valle de Bravo… pero él traía camionetón

Un video en redes sociales ha puesto de manifiesto cómo se estereotipa a la gente. Un turista en Valle de Bravo contó cómo, en el mercado de artesanías, le dieron “20 baros” para cuidar un auto… y eso que él traía su camionetón.

Mientras su pareja entraba a ver los recuerditos, él se quedó afuera, en el estacionamiento del mercado en Valle de Bravo. Ahí, un hombre le dio dinero para que le echara un ojo a su vehículo.

“El vato del MG… me dio 20 baros en el estacionamiento, yo me fui a comprar un chesco, para que le echara un ojo y le iba a decir… traigo la Toyota… pero… sí tenía sed”.

Presuntamente, el hombre que le dio dinero para cuidar su vehículo lo habría hecho por la manera sencilla en que lucía. Sin percatarse de que él traía una camioneta más valiosa que el automóvil por el que le dio “20 baros” para que se lo cuidara.

Afortunadamente, el hombre lo tomó con mucho humor, aceptó el dinero y… ¡se fue a comprar un refresco! Además, relató entre risas que iba a hacerle notar su error al sujeto que le dio el dinero, pero decidió usarlo para comprarse una bebida.

El clip que ha dado la vuelta en redes al ser compartido en cuentas como la de X, identificada como QuePocaMadre_Mx, ha causado las risas de más de uno. Pero también ha ocasionado que otros usuarios compartan anécdotas similares.

Aquí algunas de ellas:

“Mi hermano estaba afuera de los baños del aeropuerto en CDMX y una persona se le acercó y le dio 50 pesos y lo felicitó porque estaban limpios los baños”.

“Yo estaba sentado afuera del Metro Portales en la banqueta, en espera de una amiga, y unas señoras que iban pasando me saludaron y me dieron 800 pesitos, y sólo me dijeron: ‘Cómprese algo de comer, hermano hondureño, y se fueron’”.

“Hace tiempo pasé a comprar unos medicamentos a una farmacia… (sólo la persona que me atendió sabe en qué fachas me vio), cuando fue mi turno me dijo ‘tenga una bolsa de 1 kg de frijol, estamos en la semana de apoyo al hermano desamparado’”.

“Jajajaja a mí me pasaba, pero en tiendas (de ropa) me preguntaban el precio de las prendas y ubicación de probadores”.

“Jajaja… a mí hace dos semanas fui a cortarme el pelo después del jale y una señora que vivía en la calle me confundió con un indigente Jajaja, y me preguntó que en qué puente dormiría porque no quería ella dormir sola Jaja. Sólo le dije que estaba esperando a mi esposa”.

