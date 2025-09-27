Liberan a Angie Miller tras detención en Edomex por caso B-King

GENERANDO AUDIO...

FOTO: Getty Images

La actriz e influencer Angélica Yetsei Torrini León, conocida como Angie Miller y expareja del rapero colombiano B-King, fue detenida el 23 de septiembre en un inmueble de la colonia Valle de los Pinos, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, como parte de las investigaciones por el homicidio del cantante y del DJ Jorge Luis “Regio Clown”.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Miller fue asegurada alrededor de las 20:15 horas por la Coordinación General de Combate al Secuestro de la Fiscalía mexiquense; sin embargo, ya fue liberada.

Foto: Registro Nacional de Detenciones

Detención en Tlalnepantla

La Fiscalía Antisecuestros precisó que la aprehensión de la modelo de origen venezolano se realizó en seguimiento a las diligencias por la desaparición y posterior hallazgo sin vida de B-King y Regio Clown. Angie Miller fue trasladada para rendir declaración.

Familiares de Miller reportaron su ausencia a autoridades de la CDMX, lo que incluso motivó la emisión de una ficha de búsqueda.

El operativo estuvo encabezado por agentes especializados en combate al secuestro, quienes mantienen abiertas distintas líneas de investigación para determinar la participación de otras personas en el crimen.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]