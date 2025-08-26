GENERANDO AUDIO...

Liberan la autopista México-Querétaro tras 12 horas de bloqueo. FOTO: Fernando Cruz

Tras más de 12 horas de bloqueo intermitente, los manifestantes liberaron la autopista México-Querétaro la noche de este lunes en el municipio de Soyaniquilpan, Estado de México.

Los inconformes, familiares y amigos de dos taxistas secuestrados, informaron que decidieron retirarse de manera voluntaria; sin embargo, advirtieron que podrían volver a bloquear la vialidad en las próximas horas si no existen avances en las investigaciones.

Bloqueo en autopista México-Querétaro por taxistas secuestrados

De acuerdo con los manifestantes, se realizó una mesa de diálogo con autoridades estatales y federales, pero aseguraron que no recibieron información concreta sobre el paradero de los dos jóvenes desaparecidos.

Tras el retiro de los inconformes, el tránsito vehicular en la autopista quedó restablecido, permitiendo el paso normal hacia la capital y el estado de Querétaro.

Fiscalía del Edomex investiga desaparición

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que se llevan a cabo labores de campo en los municipios de Jilotepec, Acambay y Soyaniquilpan, con el objetivo de localizar a los dos taxistas y reintegrarlos con sus familias.

Por su parte, integrantes de los grupos de autodefensa que participaron en la protesta señalaron que mañana volverán a reactivar el bloqueo si las autoridades no presentan avances en la investigación.

