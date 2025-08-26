Liberan con vida a dos taxistas secuestrados en Edomex

GENERANDO AUDIO...

Foto: Fiscalía del Estado de México

La Fiscalía del Estado de México informó que fueron liberados Carlos Cornelio Ortega y Cristóbal Govea, ambos taxistas, quienes habían sido privados de su libertad desde el pasado viernes 22 de agosto.

De acuerdo con la autoridad, un grupo de personas los entregó con vida en las instalaciones de la Fiscalía en el municipio de Jilotepec. Ambos presentaban lesiones menores y fueron trasladados para ser valorados por un médico legista, mientras que el Ministerio Público recaba ya sus declaraciones.

La Fiscalía detalló que horas antes de la entrega recibió una llamada de un sujeto que dijo pertenecer a un grupo criminal. En ella advirtió: “ya párenle de buscar, los vamos a dejar libres mañana en Jilotepec, déjense de meter en la pinche zona”.

Con protestas y bloqueos, exigen liberación

La liberación ocurrió después de que por la mañana, familiares, amigos y compañeros transportistas de los taxistas bloquearon la autopista México-Querétaro, a la altura del municipio de Soyaniquilpan, en ambos sentidos, lo que generó kilométricas filas vehiculares.

Los inconformes denunciaron que, desde el momento del secuestro, no habían tenido avances en las investigaciones y acusaron que los responsables serían integrantes de un grupo criminal con operaciones en Michoacán.

La Asociación de Transportistas ACME incluso anunció que activaría autodefensas para salir a buscar a los taxistas, en protesta contra la inseguridad, las extorsiones y los secuestros que enfrentan.

En un comunicado, diversas agrupaciones de transporte, cámaras de comercio y pequeños productores pidieron “auxilio” al Gobierno federal, al asegurar que viven en estado de indefensión.

“Los transportistas somos gente de trabajo, no criminales. Sólo exigimos el derecho de laborar libres, en paz y con dignidad”, señalaron.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]}