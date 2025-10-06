Literal, “una mordida”: policía muerde brazo a conductor

GENERANDO AUDIO...

Policía muerde a conductor en un procedimiento en Tlalnepantla. Foto: Getty

Un procedimiento de tránsito en Tlalnepantla terminó de forma inesperada cuando una oficial mordió el brazo de un conductor que intentaba recuperar su licencia, dejando a ambos implicados en denuncias cruzadas y la apertura de una investigación interna.

El incidente quedó registrado en video y generó polémica sobre el actuar de la policía y la conducta del conductor durante el procedimiento.

Confrontación entre conductor y oficial

De acuerdo con reportes, el hombre fue detenido por presunta infracción de tránsito. Mientras solicitaba la devolución de su licencia, la oficial reaccionó mordiendo su brazo.

Una testigo que grababa la situación explicó: “No le quiere dar la licencia, sabemos que no tiene que quitarse”, mientras el conductor bloqueaba el paso a la patrulla. En un momento, aprovecho un descuido de la oficial para intentar sacar su documento, la oficial lo mordió instantáneamente.

Momentos después la policía recibe ayuda de otro elemento y el hombre mostró el brazo afectado y repitió: “Aquí está la mordida”.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Perro policía es sujeto de investigación de asuntos internos por dar mordidas]

Denuncias cruzadas ante el Ministerio Público

Según reportes, tras el incidente, el conductor presentó una denuncia por agresión y abuso de autoridad, mientras que la oficial también denunció al automovilista por conducta inapropiada y agresión física durante el forcejeo.

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Tlalnepantla informó que ambos serán citados a declarar y se abrió una investigación interna para deslindar responsabilidades y determinar faltas administrativas o penales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]