Lluvias el fin de semana afectaron a más de 2 mil familias en Nezahualcóyotl

Son más de 100 calles de Ciudad Nezahualcóyotl las que están inundadas en aguas negras.

“- Muy mal, lleno de agua. Mire toda la parte de abajo, un metro subió.

– Ahorita ya le ayudaron. ¿Le dijeron algo?

– Nada. No, ¿quién me va a ayudar?”

Irma Domínguez / afectada

Este fin de semana se registró una intensa lluvia en la zona oriente del Estado de México, dejando severas afectaciones en el municipio de Nezahualcóyotl.

“Se equiparaba, o se equiparó a lo que regularmente cae en un mes, más de 90 mm y eso nos impacta muchísimo”

Adolfo Cerqueda / alcalde Nezahualcóyotl

De acuerdo con autoridades, la cantidad de lluvia que azotó al municipio es equivalente a la acumulada en más de 30 días. Consecuencia de ello, el sistema de drenaje de Nezahualcóyotl colapsó, provocando que más de 100 calles de las colonias Vicente Villada y Ampliación Vicente Villada quedaran inundadas.

“En estas colonias la afectación fue muy fuerte. Tuvimos una lluvia que equivale a 8,500 pipas, haber vertido 8,500 pipas al mismo tiempo sobre esa superficie, para que se dimensione de lo que estamos hablando” Efraín Morales / Titular Conagua

Autoridades locales informaron que fueron más de 2 mil 200 familias las afectadas a más de 48 horas de las inundaciones. El ejército de más de mil servidores públicos de los tres niveles de gobierno trabaja para desazolvar las calles y avenidas y sacar las aguas negras que están dentro de las viviendas.

“Muy mal porque el agua nos llegó, literal, casi hasta la mesa y perdimos todo”

Noemí / vecina afectada

Son más de 60 unidades de succión tipo Vactor y unidades de bombeo de la Comisión Nacional de Aguas (Conagua) y de la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM), así como del Gobierno Municipal, las que trabajan en conjunto en la zona afectada.

“En lo que se refiere a salud, pues tenemos tres apoyos, que es la salud física. Estaremos creando módulos para lo que son vacunas, módulos para algún enfermo que haya en casa, que se le pueda atender junto con el programa de Salud Casa por Casa y junto con ello también salud mental”

Delfina Gómez / gobernadora Edomex

Con jaladores, trapeadores y cubetas, los afectados tratan de sacar las aguas negras de sus viviendas. Incluso hubo familias que perdieron lo poco que tenían. El alcalde Adolfo Cerqueda informó que continuarán los trabajos hasta que las más de 100 calles estén completamente transitables y saneadas.