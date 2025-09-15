Lluvias en Edomex inundan hospital donde atendieron a víctimas de explosión de pipa

GENERANDO AUDIO...

Las lluvias de este domingo en el oriente de la CDMX causaron estragos en la zona conurbada. En Los Reyes La Paz, Estado de México, se registraron inundaciones en un hospital del IMSS, según confirmó la institución.

Asimismo, destaca que en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 53, afectado por las precipitaciones, fueron atendidos algunos de los heridos que dejó el 10 de septiembre la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.

¿Cómo quedó el hospital del IMSS en Los Reyes La Paz?

Este domingo, tras las lluvias que se registraron en Iztapalapa, CDMX, y Los Reyes La Paz, Edomex, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que “se registró un ingreso de agua en el área de Urgencias y acumulación en la barda perimetral”.

De igual forma, el titular del organismo, Zoé Robledo, acotó que “no hubo personas lesionadas ni incidentes de riesgo para pacientes, familiares o trabajadores”, toda vez que ya había bajado el nivel del agua y se había restablecido la normalidad en la operación del nosocomio.

Mientras que, en un comunicado alterno, el IMSS Estado de México Oriente destacó que al registrarse la anegación en las instalaciones se activaron los protocolos de Protección Civil, por lo que el personal médico reubicó a los pacientes en el Primer Piso del inmueble, sin que se registraran lesionados.

De igual forma, personal de Conservación, y de Limpieza e Higiene, laboraron junto al personal médico en la desinfección de espacios y acciones de limpieza en la zona afectada.

Ello, mientras que en redes sociales se publicaron varios videos en los que se veía parte de las instalaciones bajo varios centímetros de agua, así como en otros, un río saliendo con fuerza por uno de los accesos del hospital.

Incluso, mientras en Iztapalapa se registraron varias inundaciones, cibernautas informaron sobre una anegación en la Unidad Habitacional Tepozanes, cercana al Metro Santa Marta, con algunas viviendas afectadas.

Toda vez que en el HGZ 53 del IMSS fueron recibidas el 10 de septiembre 12 víctimas de la explosión, con quemaduras de segundo y tercer grado, que después fueron reubicadas en otros nosocomios.

Según el registro de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, solo fue atendido en ese hospital un hombre de 51 años, quien figura ya entre los 13 fallecidos del accidente.

