Lluvias inundan Tlalnepantla y otros municipios del Edomex: Videos

Foto: Corresponsales

Las fuertes lluvias que azotaron la zona norte del Estado de México, dejaron severas afectaciones.

El municipio que presentó el mayor número de inundaciones fue Tlalnepantla.

La vía Gustavo Baz Prada, a la altura de Tequexquináhuac, presentó inundaciones superiores a los 50 cm de profundidad. En este punto, al menos dos vehículos, quedaron atrapados bajo el agua.

Otro punto donde se registraron inundaciones severas por las lluvias, fue en la avenida prolongación Hidalgo, a la altura de la estación del Suburbano San Rafael; en este punto el agua superó los 40 cm y dejó flotando al menos seis vehículos.

Periférico norte, también resultó afectado, ahí el agua dejó anegaciones en carriles laterales a la altura de Valle Dorado.

En Atizapán, el agua provocó afectaciones en avenida Lago de Guadalupe, esta importante arteria vial estuvo cerrada más de 40 minutos debido a que el agua cerró el paso vehicular.

También en este municipio se registró la caída de un árbol, el cual fue impactado por un rayo.

En el municipio de Tultitlán, la vía José López Portillo, resultó con afectaciones por las lluvias a la altura de la estación del Mexibús, La Bandera.

En este municipio mexiquense, el agua provocó la formación de un socavón en avenida Boulevard Tultitlán, causando el cierre de la importante arteria y generando severo caos vial.