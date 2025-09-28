Lluvias vuelven a inundar el hospital del IMSS en Los Reyes La Paz

GENERANDO AUDIO...

Las fuertes lluvias de esta tarde dejaron severas afectaciones en las inmediaciones del hospital número 53 del instituto Mexicano del Seguir Social (IMSS) ubicado en los Reyes La Paz, Estado de México.

Apenas 12 días después de que las lluvias en Iztapalapa y Edomex inundaron la planta baja del hospital, la corriente de aguas negras y líquido pluvial volvió a ingresar a la zona de Urgencias, Sala de Espera y algunas otras salas del primer nivel.

Ante la emergencia, personal médico ayudó a reubicar a los pacientes a zonas seguras, mientras que algunos de los familiares que se encontraban en el área de espera tuvieron que subir arriba de las butacas para mantenerse seguros.

A través de un comunicado, el IMSS informó que:

⁠Se reubicó a pacientes a zonas seguras para continuar con su atención.⁠

Personal de protección civil y CONAGUA e IMSS se encuentran trabajando en la zona para realizar el desazolve

Por su parte, la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM), informó que personal del grupo Tlaloc trabaja para abatir los niveles de agua, además realizan labores de limpieza.