No hay detención de personas vinculadas con los hechos.

La noche del miércoles, la Fiscalía del Estado de México realizó diligencias en un inmueble del Rancho el Cayón, Tepetlaoxtoc, donde se presume está el auto que abordaron los músicos colombianos Bayron Sánchez B-King y Jorge Herrera Dj Regio Clown tras su desaparición en la Ciudad de México.

De acuerdo con la autoridad, el domicilio es de dos niveles y se ubica en una zona de terracería a unos metros del rancho. En el garaje estaría el sedán en el que viajaban los artistas antes de ser reportados como desaparecidos.

Vehículos localizados en el rancho de Tepetlaoxtoc

Primeros reportes señalan que, además del sedán, en la calle aledaña a la vivienda fueron localizados una camioneta y una motocicleta abandonadas. Todos los vehículos quedaron bajo resguardo mientras se realizan las indagatorias.

Los agentes de la fiscalía detallaron que llevan a cabo el análisis pericial correspondiente y esperan una orden de cateo para ingresar al inmueble y verificar si está relacionado con el asesinato de los músicos colombianos.

Fiscalía continúa las investigaciones

La Fiscalía estatal informó que los trabajos en el lugar continuarán durante las próximas horas. Hasta ahora, no se ha reportado la detención de personas vinculadas con los hechos.

