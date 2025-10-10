GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

El cuerpo sin vida de Itzel Díaz González, joven de 23 años reportada como desaparecida desde el pasado 7 de octubre en el municipio de Ozumba, fue localizado al interior de una cisterna, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El cuerpo fue hallado en un inmueble del municipio vecino de Tepetlixpa, tras cumplirse una orden de cateo otorgada por un juez de control.

Foto: Especial

Durante la diligencia, los agentes solicitaron una pipa con bomba para vaciar la cisterna y posteriormente rescatar el cuerpo, que fue trasladado al anfiteatro local para la necropsia de ley.

Itzel desapareció tras salir con un joven músico

Itzel fue reportada como desaparecida el pasado 7 de octubre. De acuerdo con los reportes, la joven le pidió permiso a su mamá para salir a comer con un joven que cantaba en un grupo musical. Sin embargo, desde ese día no se supo más de ella, por lo que su familia interpuso una denuncia por desaparición ante la FGJEM.

Tras el reporte de desaparición, el 8 de octubre, el joven músico acudió a declarar ante la Fiscalía Regional de Ozumba.

Detienen a joven presuntamente relacionado con la muerte de Itzel

Luego de la diligencia y el hallazgo del cuerpo de Itzel Díaz, el joven músico fue detenido. La autoridad ministerial informó que el caso continúa bajo investigación para determinar su presunta responsabilidad.

Protestas y exigencia de justicia en Ozumba

Después de conocerse la noticia, habitantes de Ozumba se manifestaron frente a la casa del alcalde, donde causaron destrozos y exigieron la renuncia del comisario de seguridad pública municipal, así como justicia para Itzel.