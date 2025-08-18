“Lord Pádel” queda libre; contaba con amparo contra orden de aprehensión

GENERANDO AUDIO...

Dejan en libertad a “Lord Pádel” por amparo judicial. Foto: FGJEM

Este 18 de agosto se confirmó que dejaron en libertad a “Lord Pádel“, identificado como Alejandro Germán “N”, así como a su socio Othón “N”. Una juez de control ordenó su inmediata liberación debido a que ambos presentaron un amparo en contra de la orden de aprehensión girada en su contra. Pese a ello, la autoridad determinó que tanto Alejandro “N” como Othón “N” deberán enfrentar su audiencia inicial en libertad, mientras que Karla Alejandra “N” y Germán “N”, esposa e hijo del primero, permanecerán recluidos en el penal de Barrientos.

Juez ordena libertad de “Lord Pádel” y su socio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que la medida fue determinada tras la presentación del recurso legal por parte de la defensa de los imputados. El amparo concedido detuvo la orden de aprehensión, lo que obligó a la autoridad judicial a ordenar la liberación inmediata de ambos.

Audiencia inicial continuará en libertad

Aunque Alejandro Germán “N” y Othón “N” obtuvieron su libertad, la autoridad judicial señaló que deberán comparecer en la audiencia inicial en libertad para responder por la acusación de homicidio calificado en grado de tentativa, relacionada con los hechos ocurridos el pasado 19 de julio en un club de pádel en Atizapán de Zaragoza.

Familiares de “Lord Pádel” permanecen detenidos

En contraste, la esposa de Alejandro “N”, Karla Alejandra “N”, y su hijo Germán “N” seguirán bajo resguardo en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla. Ambos están sujetos al mismo proceso y se mantienen a disposición de un Juez de control, mientras continúa la audiencia.

