Vinculan a proceso a “Lord Pádel” y 3 implicados más en golpiza a instructor

Foto: FGJEM

Una juez de control del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a Alejandro “N”, conocido como “Lord Pádel”, junto con Othon “N”, Karla Alejandra “N” y Germán “N”, por el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de un instructor.

La resolución se dio tras una audiencia de más de ocho horas, en la cual la juzgadora determinó que existían los elementos suficientes para señalar a los cuatro como presuntos responsables de la agresión, que fue captada en video y se viralizó en redes sociales.

Prisión preventiva justificada para algunos implicados

Como parte de las medidas cautelares, se ratificó la prisión preventiva justificada para Karla “N” y Germán “N”, quienes permanecerán privados de la libertad mientras continúan las investigaciones sobre la agresión del pasado 19 de julio en un club de pádel en Atizapán de Zaragoza.

Aunque su defensa intentó comprobar que Karla Alejandra “N” no tuvo participación en la agresión, afirmando que, incluso, ella intentó detener la golpiza, los datos de prueba no fueron suficientes para convencer a la juzgadora.

El caso de Lord Pádel

A mediados de julio un video se hizo viral en redes sociales, en la grabación se observa cómo un hombre es golpeado al interior de un club de pádel en el Estado de México. La grabación da cuenta, incluso, de amenazas por parte del un sujeto que, rápidamente, fue bautizado como “Lord Pádel”.

Tras la denuncia, autoridades iniciaron la búsqueda de “Lord Pádel” y el resto de implicados en la agresión, la cual culminó con la detención de cuatro personas en Cancún.

Sin embargo, Alejandro “N”, “Lord Pádel”, fue puesto en libertad, pues contaba con un amparo; aunque tanto su esposa como su hijo permanecen en prisión tras no contar con el amparo.