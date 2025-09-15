Los Reyes y Neza bajo el agua tras fuertes lluvias en el Edomex

GENERANDO AUDIO...

Autoridades trabajan en desazolve en Neza y Los Reyes. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Las intensas precipitaciones de este domingo dejaron a Los Reyes y Neza bajo el agua. En estos municipios del Estado de México (Edomex), se reportaron inundaciones en viviendas y afectaciones en infraestructura, principalmente en la colonia Ampliación Las Águilas de Nezahualcóyotl.

Inundaciones en Los Reyes La Paz tras lluvias en Edomex

En Los Reyes Acaquilpan, el exceso de agua provocó el colapso de una barda perimetral, en la unidad Tepozanes, lo que ocasionó daños en el techo de un estacionamiento.

Además, se reportó acumulación de agua en diferentes zonas de la Clínica 53 del IMSS, por lo que el personal médico y de seguridad activó protocolos de emergencia.

De acuerdo con autoridades locales, desde las primeras horas del lunes se desplegaron brigadas de apoyo para continuar con el desalojo de agua y prevenir mayores riesgos a la población.

Calles de Neza amanecen con agua en colonias afectadas

En Nezahualcóyotl (Neza), las lluvias generaron encharcamientos en varias vialidades, entre ellas las calles Perla y Reforma.

Vecinos informaron que en la colonia Ampliación Las Águilas el agua ingresó a diversas viviendas, ocasionando daños en pertenencias y estructuras y, mantienen agua en al menos, cuatro calles.

Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo las casas quedaron anegadas tras las precipitaciones. Decenas de familias resultaron afectadas por la entrada del agua en sus hogares.

Autoridades despliegan apoyo en Los Reyes y Neza

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México, junto con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), informó que se instalaron equipos de bombeo para retirar el exceso de agua en calles y viviendas.“Personal con bombas de succión trabaja en la zona, en coordinación con la clínica y elementos de seguridad”, detalló la dependencia.

Se prevé que en el transcurso del día los niveles de agua disminuyan conforme avancen las labores de desazolve.

Perritos en problemas por inundaciones

La asociación Seres Libres A.C. denunció que, además de personas, las inundaciones que dejaron las lluvias han dejado afectados a los animales, que algunos de ellos lograron resguardarse, pero alertaron sobre otros que podrían ahogarse en el agua anegada.

