Manifestantes bloquean Avenida Central y la Autopista México-Pachuca en Edomex; rutas alternas

Vecinos cierran importantes vialidades en Edomex. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este miércoles 26 de febrero manifestantes bloquean la Avenida Central y la Autopista México-Pachuca con dirección hacia la Ciudad de México (CDMX); en ambas vialidades principales del Estado de México (Edomex) se complica la circulación por lo que deberás tomar precauciones y evitar estos puntos si no quieres quedar varado.

¿Por qué bloquean los manifestantes?

El bloqueo en la Avenida Central es a la altura del Río de los Remedios y las filas de vehículos detenidos ya superan varios kilómetros. Los manifestantes piden solución a la falta de agua que han indicado públicamente, la cual lleva varios meses.

Mientras que, en la Autopista México-Pachuca los vecinos marchan sobre la vialidad a la altura del kilómetro 26, cerca de la caseta de Ojo de Agua. La Asociación de vecinos Real Firenze A.C. se manifiesta debido a inconformidades en la administración de los fraccionamientos donde viven.

En ambos puntos, los manifestantes hacen bloqueos intermitentes y abren un carril para desfogar la circulación de vehículos, sin embargo no es suficiente y el tránsito está muy complicado en las dos vías principales de la entidad mexiquense.

Rutas alternas

Carretera libre México-Pachuca

Avenida Carlos Hank González (R1)

Los vecinos de Real Firenze

Se trata de un grupo de residentes que piden la intervención de las autoridades del Edomex, ya que refieren que su acceso principal está siendo controlado por civiles que no se identifican y que no permiten al cuerpo de seguridad contratado por los residentes hacer sus labores.

