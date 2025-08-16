Matan a dos hombres afuera del restaurante Barracuda en Naucalpan

GENERANDO AUDIO...

Ejecutan a dos hombres en plaza La Cúspide, Naucalpan. GETTY

Dos hombres fueron asesinados la noche de este viernes afuera del restaurante Barracuda, ubicado en la plaza comercial La Cúspide, en Naucalpan, Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un ataque directo que generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad.

Tras la agresión, elementos de seguridad desalojaron a visitantes y empleados del centro comercial, mientras se montó un operativo en la zona para dar con los responsables. De manera preliminar, se informa sobre la detención de un posible implicado en avenida Lomas Verdes, cerca del Colegio Alemán.

Ataque armado en plaza La Cúspide, Naucalpan

El ataque ocurrió en el estacionamiento de plaza La Cúspide, donde testigos escucharon varias detonaciones. Las víctimas fueron agredidas de manera directa frente al restaurante Barracuda, lo que generó pánico entre las personas que se encontraban en el lugar.

Movilización y primeros reportes oficiales

Policías municipales llegaron al centro comercial para acordonar la zona y permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía del Estado de México. Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de las víctimas ni del detenido, aunque se presume que estaría relacionado con el ataque.

Seguridad mantiene resguardo en la zona

Autoridades mantienen el resguardo de la plaza para garantizar la seguridad de los visitantes y continuar con las investigaciones. La Fiscalía mexiquense llevará a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar el móvil del ataque.

