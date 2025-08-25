Megabloqueo de transportistas en la autopista México-Querétaro; imágenes
Transportistas realizan un bloqueo en la autopista México-Querétaro durante la mañana de este lunes 25 de agosto, es a la altura del municipio de Soyaniquilpan, en el Estado de México (Edomex), donde comenzó el cierre a la circulación, con dirección hacia la Ciudad de México (CDMX).
Protestan contra extorsiones y secuestros
Cabe recordar que, previamente, los transportistas anunciaron que llevarían a cabo el bloqueo en ambos sentidos de la autopista México-Querétaro para exigir la liberación de Carlos Cornelio Ortega, quien, presuntamente, fue secuestrado cuando conducía su taxi.
Asimismo, de acuerdo con información que circula en redes sociales, diversas organizaciones de transportistas se unirán al bloqueo.
En un comunicado, los transportistas pidieron “auxilio” al Gobierno federal y denuncian ser víctimas de secuestros, extorsiones y homicidios, presuntamente a manos de grupos criminales que exigen pagos diarios para permitirles trabajar.
El documento, firmado por agrupaciones de transporte, cámaras de comercio y pequeños productores, solicita la intervención inmediata de las autoridades de seguridad, al asegurar que se encuentran en estado de indefensión.
“Los transportistas somos gente de trabajo, no criminales. Solo exigimos el derecho de laborar libres, en paz y con dignidad”, señala el comunicado.