Mexibús. Foto: Cuartoscuro

Un hombre fue detenido luego de prenderle fuego a una unidad del Mexibús en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Según reportes, el chofer de la unidad habría evitado que el fuego alcanzara a los usuarios, por lo que no se reportan lesionados. El momento quedó captado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La grabación da cuenta de cómo el hombre arroja gasolina a la carrocería del Mexibús para después prenderle fuego, lo que causó que las llamas rápidamente se hicieran presentes.

Ante la presencia del fuego, el chofer del Mexibús arrancó rápidamente, evitando que las llamas avanzaran y causaran lesiones y daños a la unidad. Reportes afirman que metros más adelante, los pasajeros pudieron bajar del trasporte público.

Autoridades detienen al sujeto

Después de que intentó prender fuego a la unidad del Mexibús, autoridades lograron la detención del sujeto, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Hasta el momento se desconocen los motivos que tuvo el hombre para rociar con gasolina y prender fuego a la unidad del Mexibús mientras transitaba en zonas de Ecatepec.