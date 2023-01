Bloquean la México-Pachuca; exigen localización de Karla Itzayana

Más de 2 horas es el tiempo que familiares y amigos de Karla Itzayana Guadalupe Morales Mancilla bloquearon la autopista México-Pachuca, en los límites de Ecatepec y Tlalnepantla, en el Estado de México, con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Los manifestantes denunciaron que la joven de 26 años de edad desapareció el 5 de enero en la zona del Ajusco, en la alcaldía Coyoacán, y desde ese día no saben nada de ella; a pesar de que ya hay una ficha de alerta para su búsqueda, no han tenido resultados.

El bloqueo provocó severas afectaciones en la importante arteria vial; minutos antes del mediodía, personal de la Guardia Nacional (GN), División carreteras, y elementos de la Policía del estado lograron liberar la vialidad.

Finalmente, los manifestantes se retiraron de manera voluntaria, ya que por la tarde se reunirán con personal de la Fiscalía de la Ciudad de México (FGJCDMX) para saber los avances de la investigación.

Tras su desaparición, Karla Itzayana logró comunicarse con sus familiares, informando que se encontraba en un lugar de Hidalgo, sin precisar la ubicación exacta.

“El sábado pasado me hizo una llamada diciéndome que estaba en Hidalgo, que no tenía saldo, que no tenía pila, que no tenía dinero y que estaba en un terreno baldío y de ahí se cortó la comunicación, y nos volvimos a comunicar nuevamente con ella y ya no nos contestó mensajes ni llamadas”.

Luz del Carmen Morales, madre de Itzayana.