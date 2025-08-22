Mi Derecho, Mi Lugar 2025: abren nuevos cupos para extemporáneos en Edomex
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que hay nuevos cupos disponibles en planteles de educación media superior para que los jóvenes extemporáneos no se queden sin estudiar y puedan continuar con su preparación académica. Este nuevo periodo de inscripciones estará disponible del 21 al 28 de agosto.
Mi Derecho, Mi Lugar abre nuevos cupos para jóvenes extemporáneos
Como parte del programa Mi Derecho, Mi Lugar, que busca garantizar el acceso a la educación media superior a todos los jóvenes mexicanos, la SEP anunció que ya hay nuevos cupos para que los extemporáneos elijan una escuela.
Estas escuelas con cupos disponibles forman parte del CBTIS, CBTAS y bachillerato. Los planteles se ubican en los siguientes municipios del Estado de México:
- Acolman
- Atenco
- Chalco
- Chimalhuacán
- Ecatepec
- Ixtapaluca
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecamac
- Texcoco
- Zumpango
Opciones educativas
- E-commerce
- Software embebido
- Inteligencia de negocios
- Sistema de producción agrícola
- Nanotecnología y ciencia de materiales
- Producción digital y experiencias inmersivas
- Sistema de producción pecuaria
- Urbanismo y desarrollo sostenible
Mi Derecho, Mi Lugar:¿cómo es el registro para extemporáneos?
Del 21 al 28 de agosto, los jóvenes que aún no cuentan con un lugar en una escuela de educación media superior deberán entrar a la página web de Mi Derecho, Mi Lugar https://www.miderechomilugar.gob.mx/ y dar clic en la sección de “aspirante extemporáneo”.
Posteriormente, deberán ingresar número de folio y CURP para llenar el formulario y completar la inscripción a la escuela deseada. Durante el llenado del formulario se mostrarán los planteles con cupos disponibles.
Requisitos para realizar el trámite
Documentos personales
- CURP actualizada
- Acta de nacimiento
- Identificación oficial vigente
- Comprobante de domicilio reciente
Documentos académicos
- Certificado de secundaria o constancia
- Historial académico con promedio
- Fotografías recientes