GENERANDO AUDIO...

Mi Derecho, Mi Lugar 2025 tiene nuevos cupos disponibles. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que hay nuevos cupos disponibles en planteles de educación media superior para que los jóvenes extemporáneos no se queden sin estudiar y puedan continuar con su preparación académica. Este nuevo periodo de inscripciones estará disponible del 21 al 28 de agosto.

Mi Derecho, Mi Lugar abre nuevos cupos para jóvenes extemporáneos

Como parte del programa Mi Derecho, Mi Lugar, que busca garantizar el acceso a la educación media superior a todos los jóvenes mexicanos, la SEP anunció que ya hay nuevos cupos para que los extemporáneos elijan una escuela.

Estas escuelas con cupos disponibles forman parte del CBTIS, CBTAS y bachillerato. Los planteles se ubican en los siguientes municipios del Estado de México:

Acolman

Atenco

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec

Ixtapaluca

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecamac

Texcoco

Zumpango

Opciones educativas

E-commerce

Software embebido

Inteligencia de negocios

Sistema de producción agrícola

Nanotecnología y ciencia de materiales

Producción digital y experiencias inmersivas

Sistema de producción pecuaria

Urbanismo y desarrollo sostenible

Mi Derecho, Mi Lugar:¿cómo es el registro para extemporáneos?

Del 21 al 28 de agosto, los jóvenes que aún no cuentan con un lugar en una escuela de educación media superior deberán entrar a la página web de Mi Derecho, Mi Lugar https://www.miderechomilugar.gob.mx/ y dar clic en la sección de “aspirante extemporáneo”.

Posteriormente, deberán ingresar número de folio y CURP para llenar el formulario y completar la inscripción a la escuela deseada. Durante el llenado del formulario se mostrarán los planteles con cupos disponibles.

Requisitos para realizar el trámite

Documentos personales

CURP actualizada

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

Documentos académicos

Certificado de secundaria o constancia

Historial académico con promedio

Fotografías recientes

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]



