Minutos antes de desaparecer: los videos que siguen el rastro de Kimberly en Naucalpan

Cámaras captan a Kimberly Moya antes de desaparecer. Foto: Gob. Edomex

La desaparición de Kimberly Hilary Moya, estudiante de 16 años del CCH Naucalpan, ha generado movilización social y preocupación en el Estado de México (Edomex). La menor fue vista por última vez el 2 de octubre, tras salir de su casa en la colonia San Rafael Chamapa para sacar copias.

En videos difundidos en redes sociales, se observa parte del recorrido que realizó la joven antes de desaparecer. Las grabaciones muestran los minutos previos a que se perdiera su rastro en Naucalpan de Juárez, donde ahora se concentran los esfuerzos de búsqueda.

Videos muestran el trayecto de Kimberly Moya antes de desaparecer

Las imágenes, registradas por cámaras de seguridad, muestran a Kimberly Moya saliendo de su domicilio alrededor de las 16:58 horas, a un costado de la carretera Toluca–Naucalpan, la joven baja hacia la zona de El Pirul, cruza la calle y se dirige al café internet ubicado en el mercado Filomeno Mata, en la colonia San Rafael Chamapa en donde sí saco las copias.

Una toma de Kimberly Moya, desde las cámaras de seguridad del café internet a donde acudió, ha sido ampliamente difundida en redes.

Posteriormente, pasa frente al sitio de taxis del mercado y, metros adelante, las cámaras dejan de captar su presencia, tras lo cual, no regresó a su domicilio.

La familia de la joven compartió la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en la que se detalla que al momento de su desaparición vestía una blusa color verde, pantalón de mezclilla azul, sudadera gris, tenis blancos con gris y una mochila color rosa, lo que se puede apreciar en los videos.

Familiares bloquean calles en Naucalpan por Kimberly Moya

Durante la mañana de este martes, familiares, amigos y estudiantes del CCH Naucalpan realizan un bloqueo parcial en Avenida del Bosque, para exigir la localización del paradero de Kimberly.

Desde el lunes, un grupo de personas cerró también el Periférico Norte durante aproximadamente cinco horas, entre las 18:00 y las 00:00.

La madre de la menor pidió el apoyo de la ciudadanía para compartir la ficha de búsqueda y cualquier información que pueda ayudar a localizarla. “Sólo queremos que regrese a casa”, expresó la familia a medios locales.

