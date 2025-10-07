GENERANDO AUDIO...

Video muestra el momento del robo de dos niños en Ixtlahuaca. Fotos: Alerta Amber

La difusión de un video que muestra el momento en que se roban a dos niños en Ixtlahuaca, Estado de México (Edomex), ha generado la activación de los protocolos de búsqueda por parte de las autoridades locales.

El hecho ocurrió en el barrio de San Pedro, donde se observa a varios adultos que ingresan a un domicilio para sustraer a un niño y una niña, ambos menores de edad.

Video muestra cómo se llevan a Einar y Briana en Ixtlahuaca

De acuerdo con la información difundida, los menores fueron identificados como Einar Kelem Lanuza, de 3 años, y Briana Donaji Lanuza, de 5 años. Ambos fueron sustraídos este lunes 6 de octubre.

En las imágenes que circulan en redes sociales, se aprecia a dos hombres y dos mujeres entrar a la vivienda. Una de las mujeres carga al pequeño Einar en la entrada de la misma, quien sostiene un plátano mientras es sacado del inmueble sin saber qué ocurre. Posteriormente, la misma persona regresa por Briana, quien intenta resistirse al agarrarse del marco de la puerta, pero finalmente es llevada por la fuerza, mientras los hombres permanecen dentro del domicilio.

Los videos del momento se han difundido ampliamente en plataformas digitales, generando llamados de la población para que se intensifique la búsqueda de los menores.

Autoridades de Ixtlahuaca activan protocolos de búsqueda

El Ayuntamiento de Ixtlahuaca informó que el hecho estaría relacionado con un conflicto familiar, por lo que las autoridades locales y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) trabajan en la localización de los menores.

En un comunicado, las autoridades municipales detallaron que se activaron los protocolos de búsqueda y se solicitó a la ciudadanía compartir los boletines oficiales para facilitar la localización de los niños.

“Pedimos a la población sumarse a la difusión de los boletines de búsqueda de Einar y Briana, emitidos por la autoridad competente”, señaló el Gobierno municipal.

Familiares piden apoyo ciudadano en redes sociales

Familiares de los niños también compartieron las imágenes y videos en diversas redes sociales para ampliar el alcance de la búsqueda y solicitar la colaboración de la ciudadanía. Hasta el momento, no se han dado a conocer actualizaciones sobre el paradero de los menores ni el estatus legal de las personas involucradas.

La FGJEM mantiene abiertas las investigaciones y exhortó a la población a reportar cualquier información que ayude a ubicar a los menores.

