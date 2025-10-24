Mueren 2 hermanos al perder el control del auto y caer al río Cuautitlán

GENERANDO AUDIO...

La tarde de este jueves se registró un fatal accidente que cobró la vida de dos personas en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Los hechos ocurrieron cuando dos hermanos de oficio albañil viajaban a bordo de su vehículo sobre avenida Río Cuautitlán, y el conductor perdió el control y cayó al canal de aguas negras del río.

El vehículo quedó con los neumáticos hacia arriba y las aguas negras cubrieron toda la unidad, provocando que los dos tripulantes fallecieran al interior del vehículo.

Luego de varias horas, con la ayuda de un par de grúas, los servicios de emergencia lograron sacar el vehículo del agua, mientras que una unidad del servicio médico forense trasladó los cuerpos de las dos víctimas al anfiteatro local.

Mientras que vecinos denunciaron que este incidente ocurrió porque el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli cerró la avenida Tepojaco, a la altura de la zona de Los Arcos, obligando a los automovilistas a buscar rutas alternas.

De igual forma, denunciaron que el gobierno municipal no colocó señalamientos para advertir los riesgos en la zona.