Mujer roba a bebé en mercado El Molinito en Naucalpan y luego lo abandona; policía ya la busca

GENERANDO AUDIO...

Cámaras captan a mujer que robó a un bebé en Naucalpan. Foto: Getty Images

Una mujer que robó a un bebé en el mercado El Molinito en Naucalpan de Juárez, Estado de México (Edomex), y lo abandonó tras un operativo de las autoridades, es buscada por la justicia. El hecho ocurrió cuando una comerciante denunció la sustracción de su hijo de 2 meses en su local dentro del mercado. Minutos después, gracias al despliegue de patrullas y el uso de cámaras de vigilancia, el menor fue recuperado sano y salvo, aunque la responsable continúa prófuga.

[TE PUEDE INTERESAR: Investigan posible red de adopciones ilícitas de bebés en Zacatecas]

Operativo en Naucalpan tras robo de bebé

Las autoridades del Edomex indicaron que se implementó un cerco de seguridad en el mercado El Molinito, bloqueando las salidas y revisando grabaciones de las cámaras del lugar para localizar a la sospechosa.

De acuerdo con el testimonio público de la madre, la mujer había visitado el puesto un día antes para preguntar por los productos. El día del robo del menor, 16 de agosto, regresó con el mismo pretexto y, al ver que la comerciante se ausentó momentáneamente, ingresó nuevamente al local.

La mujer convenció al hermano mayor del bebé de salir a preguntar el número de cuenta para realizar un supuesto depósito. Fue en ese instante cuando tomó al niño, que vestía una playera amarilla, y salió del establecimiento, las cámaras marcaban las 15:59 horas.

Cámaras captan a mujer que robó al bebé

Un video de seguridad difundido en redes sociales, como en la cuenta de X identificada como Azteca, muestra el momento en que la mujer entra al negocio y se retira con el menor en brazos, avanzando entre los pasillos del mercado sin detenerse.

La presión del operativo obligó a que el bebé fuera abandonado en la vía pública, donde posteriormente fue rescatado y devuelto a su madre. Las autoridades exhortaron a reportar información sobre la responsable al 911.

Descripción de la mujer que robó al bebé en Naucalpan

Las imágenes difundidas en redes sociales dan cuenta de la sospechosa como una mujer de complexión robusta y cabello negro lacio, peinada en coleta. Vestía camisa de cuadros blancos con negro, pantalón de mezclilla, tenis oscuros y portaba un cubrebocas para ocultar su identidad.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]