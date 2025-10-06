Mujer “se traga” anillo para robárselo en Centro Joyero de Toluca

GENERANDO AUDIO...

Joyeros piden ayuda para identificar a mujer que se tragó anillo. Foto:Getty Images

Una mujer se tragó un anillo para robárselo en el Centro Joyero de Toluca, en el Estado de México (Edomex), según se observa en un video difundido en redes sociales, donde quedó registrada la secuencia del presunto hurto ocurrido dentro de un establecimiento de venta de joyas.

Captan el momento en cámaras de seguridad

De acuerdo con las imágenes, la mujer interactúa con la empleada del local y, en un momento de distracción, se lleva el anillo a la boca para ocultarlo, tragándoselo. Tras realizar el acto, continúa conversando con naturalidad, mientras la trabajadora sigue mostrándole otras piezas.

Posteriormente, el personal del comercio revisó las cámaras de seguridad y detectó la maniobra, confirmando el robo del anillo. El video fue compartido por el propio negocio en redes sociales, donde solicitaron el apoyo de los usuarios para identificar a la persona involucrada.

Joyeros denuncian el hecho en redes sociales

“Esta señora fue a preguntar por varios anillos y cuando me distraje se lo metió a la boca. Al parecer se lo tragó porque siguió hablando bien”, señaló el negocio en redes sociales.

Hasta el momento, no se ha informado si el hecho fue denunciado formalmente ante las autoridades de la capital mexiquense, aunque la grabación generó amplia difusión y comentarios en internet.

Autoridades podrían investigar el presunto robo

El robo en la joyería de Toluca podría ser investigado por las instancias correspondientes si se presenta una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Hasta ahora, la dependencia no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso.

Los propietarios del local exhortaron a otros comerciantes a mantener medidas de vigilancia y reportar cualquier incidente similar para evitar nuevas pérdidas.

