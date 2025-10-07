GENERANDO AUDIO...

Mujeres Bienestar 2025. Foto:Cuartoscuro/archivo

Mujeres Bienestar en el Estado de México está por realizar su penúltimo pago del año 2025, correspondiente al mes de octubre, pero no todas las beneficiarias recibirán este depósito ni continuarán en el programa. Algunas quedarán fuera del padrón debido a criterios establecidos por las autoridades estatales. La Secretaría del Bienestar del Edomex ha confirmado que este será un mes clave.

¿Quiénes no cobrarán en octubre o están por salir del programa?

Según información oficial del delegado del Bienestar en el Estado de México, Juan Carlos Romero González, las siguientes beneficiarias ya no recibirán el pago de octubre o este será el último que reciban:

No cobrarán el pago de octubre quienes no tienen activada su tarjeta del Banco del Bienestar.

el pago de octubre quienes no tienen activada su tarjeta del Banco del Bienestar. Recibirán su último pago mujeres que cumplen un año dentro del programa.

mujeres que cumplen un año dentro del programa. Beneficiarias que recibieron su sexto pago en agosto 2025, ya que ese es el límite máximo de apoyos.

2025, ya que ese es el límite máximo de apoyos. Mujeres que cumplen entre 60 y 62 años en 2025, quienes serán dadas de baja para ser canalizadas a la Pensión Mujeres Bienestar, donde recibirán un apoyo distinto.

¿Por qué se dará de baja a algunas beneficiarias?

El programa tiene reglas claras, solo se permite recibir seis pagos por persona, y aquellas que llegan a la edad de transición (60 a 62 años) deben de pasar a otro esquema de apoyo social. En este caso, a la Pensión Mujeres Bienestar, que brinda un respaldo económico más alto y permanente.

De esta manera, aunque salgan del programa Mujeres con Bienestar, no quedarán desprotegidas, ya que seguirán recibiendo apoyo del Gobierno de México.

¿Cuándo se depositará el pago de octubre?

El pago de 2 mil 500 pesos está programado para realizarse entre el 1 y 12 de octubre de 2025. El depósito se hará de manera escalonada, según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiaria:

Grupo Letras del apellido 1 A-D 2 E-H 3 I-M 4 N-R 5 S-Z

Recomendaciones para cobrar sin contratiempos

Para evitar perder el depósito, las beneficiarias deben asegurarse de lo siguiente:

Verificar que su tarjeta del Banco del Bienestar esté activa y funcional

que su tarjeta del Banco del Bienestar esté Consultar el calendario de pagos y estar pendientes del depósito según su apellido

el calendario de pagos y estar pendientes del depósito según su apellido Revisar mensajes oficiales por si hay cambios en las fechas o el proceso de transición a otro programa

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El mes de octubre representa un punto de cierre para miles de mujeres que han sido beneficiarias el programa durante el 2025. Aunque algunas dejarán de recibir este apoyo económico, es importante aclarar que muchas de ellas no están siendo excluidas, sino que están siendo canalizadas a nuevas etapas o programas de respaldo, como la Pensión de Mujeres Bienestar.

Por ello, se recomienda estar atentas a los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar del Estado de México para conocer futuras convocatorias, cambios en el padrón y cómo realizar el proceso de incorporación a nuevos programas, especialmente para aquellas que ya cumplen 60 años o más.

Aunque este pago represente el cierre de un ciclo, también puede marcar el inicio de una nueva etapa de apoyos más estables y permanentes.