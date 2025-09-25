GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Los automovilistas del Estado de México podrán acceder a un beneficio fiscal que elimina el pago de la multa por no haber realizado la verificación vehicular a tiempo. Los conductores solo deberán cubrir el costo del servicio de verificación, según el holograma que corresponda.

¿Por qué es importante la verificación vehicular?

La verificación vehicular es un trámite obligatorio para todos los propietarios de automóviles. Con este proceso, las autoridades identifican los vehículos que más contaminan y asignan un holograma que determina en qué días pueden circular de acuerdo con el programa Hoy No Circula.

El objetivo es reducir la contaminación y prevenir riesgos a la salud durante contingencias ambientales.

No realizar este trámite puede generar multas elevadas:

30 UMAS (3 mil 994 pesos) por no verificar.

por no verificar. 20 UMAS (2 mil 260 pesos) por circular en un día no autorizado sin verificación vigente.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible informó que no todos los conductores podrán recibir la condonación de la multa. El beneficio aplica únicamente si:

El último holograma de circulación corresponde al segundo semestre de 2023 o anterior .

. El automovilista no realizó el reemplacamiento en los años 2024 y 2025.

Si se cumplen estas condiciones, solo será necesario pagar la tarifa de verificación y realizar el trámite conforme al calendario por engomado y terminación de placas.

Fechas para aprovechar la condonación

El beneficio estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025, mientras esté vigente el programa de verificación vehicular del segundo semestre.

Calendario de verificación:

Julio-Agosto: Engomado amarillo, placas con terminación 5 o 6.

Engomado amarillo, placas con terminación 5 o 6. Agosto-Septiembre: Engomado rosa, terminación 7 u 8.

Engomado rosa, terminación 7 u 8. Septiembre-Octubre: Engomado rojo, terminación 3 o 4.

Engomado rojo, terminación 3 o 4. Octubre-Noviembre: Engomado verde, terminación 1 o 2.

Engomado verde, terminación 1 o 2. Noviembre-Diciembre: Engomado azul, terminación 9 o 0.

Recomendación final

Los automovilistas interesados en este beneficio deben acudir a un centro de verificación autorizado dentro de las fechas señaladas. Con este apoyo, se busca que más conductores se pongan al corriente en sus trámites y así contribuir a la reducción de la contaminación en el Estado de México.