Durante las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, varios municipios del Estado de México aplicarán Ley Seca con el fin de prevenir accidentes y promover una convivencia segura en las Fiestas Patrias.

Los ayuntamientos mexiquenses confirmaron los horarios en que se suspenderá la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en todas sus presentaciones:

Ecatepec: desde las 00:00 del 15 de septiembre hasta las 23:59 del 16.

desde las 00:00 del 15 de septiembre hasta las 23:59 del 16. Chalco: del 15 de septiembre a las 07:00 horas hasta el 16 de septiembre a las 22:00.

del 15 de septiembre a las 07:00 horas hasta el 16 de septiembre a las 22:00. San Mateo Atenco: de las 00:01 del 15 de septiembre hasta las 23:59 del 16.

de las 00:01 del 15 de septiembre hasta las 23:59 del 16. Metepec: del 15 de septiembre a las 00:01 horas hasta el 16 de septiembre a las 17:00.

del 15 de septiembre a las 00:01 horas hasta el 16 de septiembre a las 17:00. Zinacantepec: solo el 16 de septiembre, de 00:01 a 23:59 horas.

Las autoridades locales adelantaron que más municipios podrían sumarse en las próximas horas.

¿Por qué se aplica la Ley Seca en Fiestas Patrias?

De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, cada ayuntamiento tiene la facultad de aprobar la medida en cabildo. El objetivo es reducir accidentes viales, riñas y hechos violentos durante las celebraciones que congregan a miles de personas en plazas públicas.

Los municipios implementarán operativos de seguridad y tránsito para vigilar que se cumpla la disposición. Quienes no respeten la Ley Seca podrán enfrentar:

Multas superiores a 5 mil pesos.

Arresto administrativo de 24 a 36 horas.

La recomendación de las autoridades es celebrar con responsabilidad y respetar la normativa vigente.

