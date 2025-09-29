Neza queda bajo el agua tras fuertes lluvias; en 3 horas cayó lo de un mes

GENERANDO AUDIO...

Vecinos de Neza reportan daños en viviendas. Fotos: Conagua

Al menos 20 calles de la colonia Vicente Villada, en Nezahualcóyotl (Neza), Estado de México (Edomex), permanecen bajo el agua tras las fuertes lluvias registradas el fin de semana. Según el alcalde, Adolfo Cerqueda Rebollo, en un lapso de tres horas cayó la cantidad de lluvia que normalmente se presenta durante un mes, lo que provocó afectaciones en distintas zonas del municipio.

“Los niveles en algunas zonas han disminuido lentamente y complica la limpieza en el interior de los domicilios, sin embargo, estamos trabajando en todo lo humanamente posible para que esta situación se aminore”, informó Cerqueda Rebollo en un mensaje dirigido a la población.

Operativo de Conagua para desalojar agua en Neza

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) implementó un operativo de bombeo emergente para apoyar a los habitantes afectados. De acuerdo con datos oficiales, hasta la mañana de este lunes 29 de septiembre se han desalojado 13 mil 860 metros cúbicos de agua en la zona, aunque dos decenas de calles y avenidas principales continúan inundadas. Estas vialidades son clave para el tránsito de transporte público, lo que ha complicado el acceso a diversos servicios y la movilidad de los residentes.

Elementos del gobierno municipal colaboran en los trabajos de bombeo y limpieza en las calles y en el interior de las viviendas afectadas. Se reporta que electrodomésticos, colchones, muebles y ropa de los habitantes resultaron dañados por el ingreso del agua.

Afectaciones en viviendas y transporte en Nezahualcóyotl

Las brigadas de limpieza y desalojo continúan operando para retirar el agua estancada. Las autoridades locales recomiendan a la población mantener precauciones y seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia mientras avanzan los trabajos para normalizar las actividades en las colonias afectadas de Nezahualcóyotl.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]