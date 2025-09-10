GENERANDO AUDIO...

Foto: Curatoscuro

Las unidades móviles para tramitar la Licencia Edomex 2025 se encuentran activas en varios municipios del Estado de México, para que los automovilistas realicen el trámite de forma rápida, sin filas y cerca de casa, del 8 al 13 de septiembre.

Este servicio de la Secretaría de Movilidad del Estado de México está disponible para quienes necesiten renovar, reponer o sacar su licencia por primera vez, presentando los documentos oficiales requeridos.

Unidades móviles de Licencia Edomex: ubicaciones del 8 al 13 de septiembre

Las unidades móviles se instalaron en puntos estratégicos para facilitar el acceso al trámite de la Licencia Edomex 2025. Aquí te decimos en qué municipios estarán disponibles:

Cuautitlán Izcalli

Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque (Outlets Punta Norte)

Del 8 al 13 de septiembre

Plaza y Posadas Garduño s/n (Frente al Palacio Municipal)

8 y del 10 al 12 de septiembre

Calle Libertad 1 Sur, Esq. Cda. Miguel Hidalgo (San Felipe Tlalmimilolpan)

9 de septiembre

Plaza de la Constitución 1 (Frente al Palacio Municipal)

8 y 9 de septiembre

Av. Bordo de Xochiaca s/n (Edificio Administrativo de ODAPAS)

Del 10 al 12 de septiembre

Av. Ayuntamiento, esq. Juárez, Col. Central

Mz. 048, Col. Ex-Hacienda Santa Inés

9 y 10 de septiembre / 11 y 12 de septiembre

Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza (Estacionamiento Estadio Neza 86)

8 al 13 de septiembre

Foto: Gob. Edomex

¿Cuánto cuesta y qué requisitos necesitas para la Licencia Edomex 2025?

Los precios van desde los 719 pesos hasta los 3 mil 400 pesos, dependiendo del tipo de licencia y para hacer el trámite necesitas llevar:

Acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

Pago de derechos

Examen de conocimientos aprobado

Para tipo C: Certificado EEC1631 de Estándar de Competencias

Para detalles completos, documentos descargables y pagos, visita el portal oficial de la Secretaría de Movilidad: smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.

